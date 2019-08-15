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Количество животных в лесах сократилось в два раза

Фото pixabay.com

За последние 50 лет количество животных в лесах значительно уменьшилось. С 1970 года их стало меньше более чем в два раза. Об этом со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщает издание группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Наиболее пораженными категориями в животном мире исследователи называют амфибий, например, лягушек, а также млекопитающих, в частности, обезьян и лесных слонов. Основной причиной беспрецедентного сокращения количества диких животных, по данным WWF, является потеря среды обитания, в частности вследствие вырубки лесов.

«Закат биологического разнообразия в мировых лесах — это предостережение», — заявил член совета WWF Кристоф Генрих в комментарии изданию. Он добавил, что вымирание животных может негативно повлиять на способность лесов хранить парниковые газы, приведет к более жесткому климатическому кризису.

Для исследования ученые использовали данные о 268 видах позвоночных и 455 популяциях животных.

korrespondent.net

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