Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена — CNN

Теперь, по данным телеканала, сертификаты с итогами голосованиями выборщиков отправят в Вашингтон, в Конгресс. Там 6 января конверты вскроют и зачитают результаты голосования. После этого Байден будет официально назван победителем выборов.

Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января.

Как сообщалось, ранее Трамп, который отказывается признавать поражение на выборах и настаивает на массовом мошенничестве во время голосования, согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков поддержит Байдена.