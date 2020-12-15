Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена — CNN

В США Коллегия выборщиков утвердила итоги голосования на президентских выборах, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой государства. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что Байден уже получил 302 голоса выборщиков, тогда как действующий президент США, республиканец Дональд Трамп — 232 голоса.
Напомним, чтобы стать президентом США, необходимо получить 270 голосов выборщиков.
Теперь, по данным телеканала, сертификаты с итогами голосованиями выборщиков отправят в Вашингтон, в Конгресс. Там 6 января конверты вскроют и зачитают результаты голосования. После этого Байден будет официально назван победителем выборов.
Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января.
Как сообщалось, ранее Трамп, который отказывается признавать поражение на выборах и настаивает на массовом мошенничестве во время голосования, согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков поддержит Байдена.