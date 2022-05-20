Колумбия наращивает экспорт угля на фоне санкций ЕС в отношении России

Хотя крупнейшим импортером колумбийского угля является Турция, это сырье также получают Нидерланды, Германия, Ирландия и Испания, некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

По словам министра горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии Диего Месы, 92 проц добычи угля идет на экспорт, а запасов сырья хватит примерно на 40 лет. Углеводороды и полезные ископаемые составляют более 50 проц всего колумбийского экспорта. Налоговые поступления от этих продаж равны почти 20 проц государственного бюджета. Доходы заметно выросли за счет повышения мировых цен на все это сырье.

Колумбия в 2021 году произвела 55,5 млн тонн угля (на 20 проц больше, чем в 2020 году). Правительство ожидает, что в 2022 году будет произведено 64 млн тонн угля.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в стране уже продан весь уголь 2022 и 2023 годов.