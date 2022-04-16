Колумбия увеличит поставки энергоносителей в Европу для замещения импорта из РФ

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Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами, чтобы компенсировать их дефицит, вызванный санкциями против России из-за войны, развязанной Москвой в Украине. Об этом он заявил в интервью CNN.

Говоря о государствах Северной Америки и Европы, Дуке указал, что они точно знают, что больше не могут рассчитывать на поставки энергоресурсов из России. Задав риторический вопрос: «Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы?», президент Колумбии продолжил: «Ответ — да». При этом Иван Дуке перечислил три области, в которых Богота готова увеличить производство: традиционная добыча нефти и газа, уголь и возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород.

Колумбия, обладающая одними из крупнейших запасов угля в мире, увеличит его поставки в Германию, заявил колумбийский лидер, который недавно провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Вместе с тем Дуке согласился с президентом США Джо Байденом в том, что действия России в Украине можно считать геноцидом. «То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это должно быть прекращено. …Это безумие», — подчеркнул Дуке.