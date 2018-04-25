Командование ВВС Литвы выразило соболезнование военным США в связи с гибелью пилота

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Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы выражает соболезнование военных США в связи с гибелью пилота истребителя в Северном море.

Командующий ВВС Литвы, полковник Дайнюс Гузас от имени всего персонала выражает соболезнование командованию ВВС США, а также командованию американскими силами в Европе и Африке, командованию 48-ого крыла истребителей.

В понедельник в Северном море упал истребитель США F-15C Eagle, его пилот Кеннет Аллен был найден мертвым, он погиб при выполнении обычной учебной миссии.

Как отметил командующий ВВС Литвы, погибший американский военный принадлежал эскадрильи истребителей, которая в марте 2014 года, в ответ на события в Восточной Украине, дополнила миссию Балтийского воздушного патрулирования шестью истребителями F-15C Eagle.

«Быстрое реагирование ВВС США на ситуацию и предоставленная защита не могут быть забыты и ценятся до сегодняшних дней», – отметил в пресс-релизе Д. Гузас.