Командующие ВС Литвы и Бельгии обсудили сотрудничество, деятельность НАТО

Št. srž. Virginijaus Stonio nuotraukos

Командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис и находящийся с визитом в Вильнюсе командующий ВС Бельгии Ишель Хофман обсудили в среду военное сотрудничество, деятельность группы Сил передового базирования НАТО, учения и планы на будущее.

«В рамках встречи мы обсудили ситуацию в сфере безопасности, возможные совместные проекты, актуальные вызовы в сфере вакцинации военных и борьбы с пропагандой. Я поблагодарил командующего бельгийской армии, за направляемых ее представителей сухопутных и военно-воздушных сил, которые укрепляют военное сдерживание в Литве», – цитируются в пресс-релизе Министерства обороны слова В. Рупшиса.

«Я искренне верю, что выгода взаимная, поскольку для бельгийских военных это возможность совершенствования военных навыков и знакомства с нашей страной. Они своеобразные послы нашей страны. После возвращения домой они рассказывают о культуре и особенностях Литвы. Некоторые прибывают сюда с семьями», – сказал он.

По данным Минобороны, командующий ВС Бельгии, в свою очередь, выразил удовлетворение историей сотрудничества с Литвой в военной сфере. Он поблагодарил за возможность для бельгийских военных тренироваться и действовать в другом окружении, получая тем самым военные навыки и поднимая мораль.

Št. srž. Virginijaus Stonio nuotraukos

Бельгийский министр обороны Лудвине Дедондер и М. Хофман прибыли в Литву, чтобы посетить своих военных, дислоцированных в Боевой группе Батальона Сил передового базирования НАТО.

Бельгия является активным участником миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО, она участвует в этой операции с 2004 года, когда Литва стала членом Альянса.