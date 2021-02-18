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Командующие ВС стран Балтии обсудили оборонные приоритеты

Nuotrauka BFL/Mindaugas Kulbis

В среду командующие вооруженными силами (ВС) Латвии, Литвы и Эстонии обсудили в рамках видеозвонка вопросы совместного развития армий этих стран и прочие актуальные военные вопросы. 

«Литовская армия установила свои оборонные приоритеты в развитии мощностей страны, которые соответствуют поставленным задачам национальной безопасности, соответствуют возникающим угрозам, географии нашей страны и выделяемому оборонному финансированию», – отметил в пресс-релизе командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. 

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«Это развитие маневренности на суше, сил ПВО, разведки и огневой поддержки. Приоритеты трех Балтийских стран очень сходны, но не обязательно совпадают на сто процентов, поскольку у каждого государства есть и собственные аргументы. Поэтому, уважая друг друга, мы постоянно согласуем вопросы, связанные с обороной», – сказал он.

Основные проекты развиваемого сейчас трехстороннего сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии в оборонной сфере: между министерствами и армиями – Балтийский оборонный колледж (BALTDEFCOL), Балтийская система наблюдения за воздушным пространством (BALTNET), Балтийская военно-морская эскадра (BALTRON).

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