Командующие ВС стран Балтии обсудили оборонные приоритеты

«Это развитие маневренности на суше, сил ПВО, разведки и огневой поддержки. Приоритеты трех Балтийских стран очень сходны, но не обязательно совпадают на сто процентов, поскольку у каждого государства есть и собственные аргументы. Поэтому, уважая друг друга, мы постоянно согласуем вопросы, связанные с обороной», – сказал он.

Основные проекты развиваемого сейчас трехстороннего сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии в оборонной сфере: между министерствами и армиями – Балтийский оборонный колледж (BALTDEFCOL), Балтийская система наблюдения за воздушным пространством (BALTNET), Балтийская военно-морская эскадра (BALTRON).