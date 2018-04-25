Командующий армией успокаивает жителей Куршенай и Тельшяй: полигон будет в другом месте

Gr. Monikos Zabinaitės ir gr. Pauliaus Mamonovo nuotraukos/ KAM

Командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что поиск места для нового полигона возобновиться, а территория рядом с Куршенай и Тельшяй будет отклонена с учетом интереса жителей сохранить плодородные земли.

«На Совете по оборонным ресурсам мы договорились о том, что нужно провести новое исследование и искать шире в Литве, а не только в Западной Литве», – сказал в интервью BNS генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Литовской армии требуется новый полигон, чтобы обеспечить надлежащие условия для тренировок литовских военных и союзников по НАТО. Крупнейшие полигоны в Пабраде и Гайжюнай стали малы с укреплением литовской армии и ростом количества союзнических сил, а их расширение практически невозможно.