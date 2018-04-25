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TOP,Армия,Новости,Регионы

Командующий армией успокаивает жителей Куршенай и Тельшяй: полигон будет в другом месте

Gr. Monikos Zabinaitės ir gr. Pauliaus Mamonovo nuotraukos/ KAM

Командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что поиск места для нового полигона возобновиться, а территория рядом с Куршенай и Тельшяй будет отклонена с учетом интереса жителей сохранить плодородные земли.  

«На Совете по оборонным ресурсам мы договорились о том, что нужно провести новое исследование и искать шире в Литве, а не только в Западной Литве», – сказал в интервью BNS генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Литовской армии требуется новый полигон, чтобы обеспечить надлежащие условия для тренировок литовских военных и союзников по НАТО. Крупнейшие полигоны в Пабраде и Гайжюнай стали малы  с укреплением литовской армии и ростом количества союзнических сил, а их расширение практически невозможно. 

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В этом году было проведено исследование потенциала при поиске территории в 20 тыс. гектаров в Западной Литве, чтобы на ней могли маневрировать боевая группа в размере батальона и можно было проводить учебные стрельбы. Было избрано рядом с Тельшяй и Куршенай. 

Командующий армией отметил, что тактически это было бы хорошее место для полигона, однако армия понимает, что это вряд ли возможно, поскольку территория охватывает много плодородной земли, поэтому будет новый поиск территории.  

«В конце сентября я предложил искать другие территории, не только в Западной Литве», – сказал В. Рупшис, отметил, что решение примут гражданские власти.

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