Командующий ВС Литвы консультировался с коллегами по НАТО о напряжённости в Украине

В среду удаленным способом командующий вооруженными силами Литвы (ВС), генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис участвует в конференции Военного комитета НАТО, посвященной обсуждению напряженности на границе Украины, на которой Россия сконцентрировала тысячи своих военных.

В ходе двухдневной конференции командующие 30 стран НАТО под председательством главы комитета адмирала Роба Бауэра обсудят ситуацию с безопасностью и важные для Альянса стратегические вопросы, сообщили в Министерстве обороны Литвы.

Согласно сообщению, в связи с обострением ситуации на границе с Украиной, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении ситуации на восточном фланге Альянса, сдерживания и оборонных позиций.

Политическую ситуацию представит ​​на конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В мероприятии также примут участие командующий Силами НАТО в Европе, генерал Тодд Уолтерс и командующий Трансформационными силами НАТО, генерал Филипп Лавин.

Командующие ВС стран НАТО также встретятся с коллегами из Грузии и Украины, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и ход реформ, связанных с обороной.

Западные страны опасаются, концентрации российских сил у границ Украины, и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнюю страну этой зимой. По данным Запада, на границе с Украиной сосредоточено до 100 тыс. российских военных.

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