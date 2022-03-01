Командующий ВС Литвы обсудит с генсекретарем НАТО дислокацию Сил быстрого реагирования

Valdemaras Rupšys/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Во вторник в Польше командующий Вооруженными Силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом развертывание Сил быстрого реагирования в Восточной и Центральной Европе.

Во время встречи также будут обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе, активация оборонных планов НАТО и действия по сдерживанию, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Во встрече также примут участие командующий вооруженными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Г. Каволи и командующий Многонациональным корпусом Североатлантического союза на северо-востоке генерал Юрген-Йоахим фон Зантрат.

После вторжения России в Украину на прошлой неделе НАТО впервые активировал планы обороны союзников на востоке, подготовленные после вторжения Москвы в принадлежащий Украине Крым в 2014 году и последующей аннексии полуострова.

Это, в свою очередь, позволяет НАТО развернуть Силы быстрого реагирования в Центральной и Восточной Европе. Куда именно они будут отправлены, пока неясно, это будет решать главком НАТО.

Силы реагирования НАТО насчитывают 40 000 военных, из которых 8 тыс. могут быть переброшены в нужную точку за несколько дней и действовать как с воздуха, так и с моря, а также на суше.

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