Командующий ВС Литвы В. Рупшис посетит Польшу

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Во вторник командующий Вооруженными силами Литвы (ВС) Вальдемарас Рупшис отправляется с официальным визитом в Польшу.

Он встретится с командующим Генеральным штабом польской армии, генералом Раймондом Анджейчаком, сообщили ВС Литвы.

Двусторонняя встреча планировалась еще в 2020 году, однако по причине пандемии COVID-19 переносилась несколько раз.

Командующие обсудят сотрудничество Литвы и Польши, военные учения, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, прочие актуальные военные вопросы.

Как отмечается в пресс-релизе, Литва и Польша в оборонной сфере сотрудничают в различных сферах, которых охватывают защиту засекреченной информации, взаимопомощь на случай катастроф, стихийных бедствий и прочих происшествий, полеты военных самолетов в воздушном пространстве обеих стран, подготовку профессиональных военных и повышение их квалификации в военных школах, поиск и спасение на море.