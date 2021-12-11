Комету Леонарда можно будет наблюдать 12 декабря

Фото pixabay.com

В Московском планетарии сообщили, что 12 декабря в небе можно будет наблюдать комету Леонарда: она приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Отмечается, что комета Леонарда или Leonard (C/2021 A1) обещает стать ярчайшей кометой года. 12 декабря она пройдет в 35 млн км от Земли. В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, вероятнее всего, её можно будет увидеть невооруженным глазом.

В планетарии добавили, что декабрь будет богат на астрономические события. Помимо кометы, ожидается пик двух метеорных потоков — Геминиды и Урсиды. Первый — звездопад из созвездия Близнецы — произойдёт в ночь на 14 декабря, ожидается до 120 метеоров в час. С 21 на 22 декабря в пик метеорного потока Урсиды ожидается до 10 метеоров в час.