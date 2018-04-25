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Комиссия кабмина по экстремальным ситуациям предлагает отменить карантин с 16 июня

Nuotrauka vrm.lrv.lt

Комиссия правительства Литвы по экстремальным ситуациям предлагает кабмину утвердить отмену объявленного из-за угрозы коронавируса карантина с 16 июня, однако оставить в силе объявленную в конце февраля экстремальную ситуацию. 

Это сообщила журналистам после заседания комиссии в понедельник ее глава — министр внутренних дел Рита Тамашунене. 

Возглавляемая ею комиссия также предлагает продлить до 16 июля временный контроль внутренних границ, чтобы осуществлять проверку прибывающих в Литве лиц в аэропортах, в Клайпедском морском порту. 

Это означает, что проверки паспортов будут распространяться только на прибывающих самолетами или паромами, а для прибывающих автотранспортом проверок не останется. 

В частности, предлагается ввести две новые категории иностранцев, которым можно приезжать в Литву — обладатели национальной визы и прибывающие из безопасных третьих стран. 

Безопасной страной считается та, которая соответствует установленным критериям заболеваемости. Список этих стран каждую неделю публикует Министерство здравоохранения. 

С отменом карантина также предлагается снять ограничения количества мест в учреждениях питания и увеселительных заведениях, каждые две недели увеличивать число участников массовых мероприятий. 

Однако даже после отмены карантина останутся определенные требования относительно соблюдения безопасного расстояния и гигиены. 

Эти требования после отмены карантина утвердит министр здравоохранения. 

Карантин из-за угрозы коронавируса был введен в Литве 16 марта, а экстремальная ситуация государственного уровня объявлена 26 февраля. 

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