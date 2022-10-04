Комиссия по экстремальным ситуациям оценит состояние системы гражданской безопасности

Законом о гражданской безопасности установлено, что Государственная комиссия по экстремальным ситуациям не реже одного раза в год обсуждает состояние системы гражданской безопасности страны, оценивает готовность государственных и муниципальных учреждений и органов к реагированию на чрезвычайные ситуации и принимает меры по ее совершенствованию.

Система гражданской безопасности в прошлом году столкнулась с рядом вызовов: продолжалось чрезвычайное положение государственного уровня из-за COVID-19, а в июле прошлого года было объявлено чрезвычайное положение государственного уровня из-за массового наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси.

Поскольку миграционный кризис продолжается, в ноябре прошлого года впервые в истории независимой Литвы на границах страны было объявлено чрезвычайное положение, действовавшее до середины января. 24 февраля этого года этот спецрежим был вновь возвращен в связи с начатой ​​Россией в Украине войной и применялся на всей территории страны, а с середины сентября — только на границе.

Оценивая угрозы, в этом году министерство обязало муниципалитеты установить убежища для жителей или приспособить для этого имеющиеся объекты, на начало августа таких убежищ было около 1,8 тысячи.

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