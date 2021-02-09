Комиссия по литовскому языку предложила 3 основных варианта названия Беларуси

А. Антанайтис также добавил, что предложенный С. Тихановской вариант Baltarusia (Беларусь) не обсуждается, так как в литовском языке первая или все составные части названия литуанизируются.

“Например, не Монтенегро, а Юодкальния (Черногория), не Нью Зеланд, а Новая Зеландия, не Кот д‘Ивуар, а Берег Слоновой Кости. Эти части мы переводим, придаем грамматическую форму по правилам литовского языка, поэтому в письме мы этого и не разъясняем, так как этот вариант совершенно неприемлем“, — заявил глава ГКЛЯ.

И всё же, в ответ на просьбу С. Тихановской об обсуждении варианта Belarusia ГКЛЯ подчеркивает, что “из-за давних исторических связей“ название Rusia (Русия) уже стало основой для названия двух стран – России, лит. Русия (от русские) и Белоруссия, лит. Балтарусия (от белорусы). Транслитерация названий государств согласно языкам данных народов, по мнению комиссии, “нежелательно в обоих случаях“, так как тогда придется использовать названия Rosija и Belarusе, а народы называть — rosianai (россияне) и belarusiai (беларусы).

А. Антанайтис также заявил, что из трех предложенных вариантов он не поддержал бы варианта Белая Русь, так как у этого названия есть традиции в русском и латинском языках, но не в литовском языке, где традиционно использовалось названия Гудия.

„Если появятся достаточно веские политические и исторические причины для смены названия страны, я, как председатель языковой комиссии, выскажусь за вариант Baltarusia, но не отверг бы и варианта Гудия“, — добавил А. Антанайтис.

Комиссия в своем комментарии, кроме всего прочего, подчеркивает, что название Гудия был зафиксировано еще в Словаре Константина Ширвида (Константинаса Сирвидаса) в XVII веке, с 1995 года оно было закреплено как одно из двух традиционных или коротких вариантов названий государства, а до 2007 года было даже первым, которое поменялось местами с названием Baltarusija и стало альтернативным.

По мнению ГКЛЯ, к этому, часто использовавшемуся в межвоенный период и в эмиграции названию как к основному можно вернуться, “чтобы подчеркнуть многолетнюю общность двух краев“. Кроме всего прочего, акцентируется, что Латвия и Эстония также сохранили свои особенные названия Беларуси (Baltkrievija и Valgevene).

По мнению А. Антанайтиса, “при наличии политического соглашения“ можно будет снова поменять варианты местами.

Используемое в настоящее время название Baltarusija, как сообщила комиссия, является производным от названия народа белорусы / baltarusiai (а не от названия Белая Русь), и вместе с названием народа имеет определенную традицию употребления, т.е. приблизительно половина всех названий государств мира в литовском языке оканчиваются на -ija.

После получения письма лидера белорусской оппозиции С. Тихановской литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился в ГКЛЯ по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны. «Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа», — подчеркнул Г. Ландсбергис.

С. Тихановская в письме к министру предлагает литовское название Беларуси заменить на более близкую этой стране форму, отмечая, что такое решение Литвы выразит уважение к суверенитету соседнего государства и “поддержит языковую и культурную идентичность белорусов“.

А. Антанайтис также добавил, что придерживается ранее высказанной позиции, что не стоит спешить с заменой названия “из-за политических актуалий“, а проводить более широкую дискуссию с экспертами и обществом.

В декабре прошлого года официально было заменено название Грузии на Сакартвело, до этого более двух лет новое название ГКЛЯ разрешало использовать в качестве альтернативного. Название было изменено по просьбе дипломатов Сакартвело, так как предыдущее название было русским.