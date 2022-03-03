Комиссия по литовскому языку узаконила два названия столицы Украины, новое название – Kyjivas («Кыйив»)

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Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) в четверг постановила узаконить два названия столицы Украины — наряду с традиционным Kijevas («Киев») можно будет употреблять и Kyjivas («Кыйив»).

«Сегодня на заседании Комиссии по языку принято решение узаконить оба названия столицы Украины — и новое, и традиционное в качестве равноправных. Таким образом, в официальном словоупотреблении годится к употреблению и Kyjivas, и Kijevas», – подтвердили BNS в ГКЛЯ.

Как указывает комиссия, первый вариант, Kyjivas, адаптирован из современного украинского языка, а название Kijevas является историческим, которое попало в литовский язык во времена Великого княжества Литовского из русинского языка в XIV в. или раньше, когда еще не сформировались определенные фонетические особенности, свойственные современному украинскому языку.

«Мы хотим еще раз продемонстрировать поддержку Литвы Украине, узаконить этот языковой факт, который назрел», — сказал BNS чуть раньше в четверг председатель комиссии Аудрис Антатайтис.

Западные страны и различные сообщества выражают солидарность с Украиной, реагируя на развязанную Россией на минувшей неделе ожесточенную войну в этом прозападном государстве.

Запад ответил на вторжение санкциями для России и различной помощью Украине, включая и военную, также на восточный фланг Альянса направляются дополнительные военные контингенты и техника НАТО.

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