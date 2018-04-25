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TOP,Новости,Общество

Комиссия по радио и телевидению блокирует доступ к 9 каналам интернет-телевидения

Фото из открытых источников

В среду Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) приняла решение заблокировать доступ к девяти веб-сайтам, которые показывают телевизионные программы.

В стране больше не будет доступа к веб-сайтам www.online-television.net, www.pr2pr.net, www.trefoil.tv, www.sunduk-tv.com и www.sunduk.tv, а также к www.videomore.ru, www.viaway.com, www.rus24.tv, www.lapti.tv.

«После проведения мониторинга LRTK установила, что эти веб-сайты предоставляют услуги по распространению телевизионных программ в интернете, которые доступны пользователям Литовской Республики, но их менеджеры не представили LRTK извещение об оказании услуг распространения телевизионных программ онлайн для литовских пользователей», — утверждается в сообщении комиссии.

«Такая услуга распространения телевизионных программ в интернете для потребителей Литовской Республики считается незаконной», — говорится в сообщении.

Решение LRTK уже получило санкцию Вильнюсского окружного административного суда.

Те, кто попытается получить доступ к указанным веб-сайтам, будут перенаправлены на созданный LRTK информационный веб-сайт stop.rtk.lt.

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