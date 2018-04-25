Комиссия предлагает объявить экстремальную ситуацию в связи с коронавирусом

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Комиссия по экстремальным ситуациям литовского правительства предлагает Кабмину объявить экстремальную ситуацию в связи с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения на воскресенье, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса составило 78 тыс. 811 человек, скончались 2462.

Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.

Самым крупным очагом Европе является Италия. Здесь подтверждено 219 зараженных, из которых пять скончались. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры.