Комиссия решит, запретить ли в Литве российский канал RT

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду рассмотрит, запретить ли в Литве трансляцию российского телеканала RT из-за связей с находящимся в «черном» списке Евросоюза (ЕС) российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.

Председатель комиссии Мантас Мартишюс сказал BNS, что этот вопрос будет включен в повестку дня комиссии, когда будет получена рекомендация МИД Литвы.

«Комиссия получила материал МИД, постановида дополнить повестку дня и решать вопрос на заседании 8 июля», — сказал BNS М. Мартишюс.

Российский пропагандистский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии, мотивируя тем, что канал находттся под фактическим контролем и единоличным управлением Д. Киселева, включенного в список лиц, в отношении которых применяются санкции.