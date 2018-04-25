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Комиссия во главе с А. Ширинскене сформирована незаконно, выводы противоречат Конституции

Фото BFL

Временная следственная комиссия во главе с представителем правящих «аграриев» Агне Ширинскене, которая расследовала возможное воздействие на политические процессы и принимающих решения, была сформирована в нарушение Конституции, и ее выводы незаконны, заявил Конституционный суд (КС) Литвы. 

По мнению КС, перед временной комиссией сейма нельзя ставить задачи неопределенного объема. 

КС подчеркнул, что временные парламентские комиссии формируются для расследования не любых вопросов, а лишь вопросов особой, государственной важности, и только сейм может ставить им задачи. 

Иначе, по мнению суда, временная комиссия перенимает конституционные полномочия сейма. 

Поэтому КС объявил, что конституционным принципм ответственного управления и правового государства противоречит постановление сейма от 25 сентября 2018 года, которым была сформирована временная комиссия по расследованию, а также постановление от 14 мая 2020 года, которым были утверждены ее выводы. 

«(…) для комиссии были установленя так широко сформулированные вопросы парламентского расследования, что на их основании комиссии было поручено изучить по сути все происходившие в 2008-2016 годах в стране политические процессы, законотворческие процессы, избрание и назначение глав всех государственных институций, государственных служащих или их деятельность в этот период, избрание и назначение глав всех государственных предприятий или их дочерних компаний, глав общественных учреждений, (…) деятельность всех компетентных институий, связанную с получением информации из правоохранительных или разведывательных органов, и решениями, принятыми на основании этой информации в данный период», — сказал в пятницу председатель КС Дайнюс Жалима, объясняя постановление КС. 

По его словам, сформулированные таким образом вопросы парламентского расследования следует расценивать как вопросы, которые невозможно изучить, поэтому комиссия во главе с А. Ширинскене сама установила границы своего расследования.

Она расследовала эпизоды, имевшие место в 2013–2014, 2017 и 2018 годах, связанные с деятельностью Главной комиссии по служебной этике, Генпрокуратуры, обращением группы членов сейма в КС по поводу Закона о пенсионном накоплении. 

По поводу комиссии А. Ширинскене в КС обратилась в 2018 году группы оппозиционных консерваторов, либералов и социал-демократов.

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