Комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

«Сегодня мы дали рекомендацию сессии Европарламента утвердить это соглашение, голосование на которой будет окончательным», — заявил координатор ЕС по Brexit Ги Верхофстадт и добавил, что продолжает надеяться на тот день, когда «британские депутаты вернутся в Европарламент».

Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.

Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о Brexit 24 января.

Как известно, официально выход Британии из ЕС намечен на 31 января.