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Комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

  • Фото из открытых источников

На экстренном заседании Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал соглашение о Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

Из 26 членов комитета за одобрение документа проголосовали 23 человека, трое высказались против.

«Пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января», — сказал глава комитета Антонио Таяни.

«Страна покидает Евросоюз. Это исторический момент, но не время для празднования. Мы глубоко сожалеем об этом, но уважаем суверенное решение британского народа. Выход Великобритании — это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание», — добавил он.

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«Сегодня мы дали рекомендацию сессии Европарламента утвердить это соглашение, голосование на которой будет окончательным», — заявил координатор ЕС по Brexit Ги Верхофстадт и добавил, что продолжает надеяться на тот день, когда «британские депутаты вернутся в Европарламент».

Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.

Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о Brexit 24 января.

Как известно, официально выход Британии из ЕС намечен на 31 января.

korrespondent.net

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