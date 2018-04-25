Комитет Конгресса проголосовал за импичмент Трампа

Фото facebook/The White House

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Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Против меры единогласно выступили республиканцы. Решение позволит комитету назначать слушания в рамках процедуры импичмента, подвергнуть свидетелей более агрессивному допросу и ускорить темпы расследования, которое может привести к обвинениям и последующему импичменту Трампа в конце года.

Напомним, в июле Палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Трампа.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа снизился с 44% поддержки до 38%. Американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем.

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