Комитет Конгресса проголосовал за импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Против меры единогласно выступили республиканцы. Решение позволит комитету назначать слушания в рамках процедуры импичмента, подвергнуть свидетелей более агрессивному допросу и ускорить темпы расследования, которое может привести к обвинениям и последующему импичменту Трампа в конце года.
Напомним, в июле Палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Трампа.
Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа снизился с 44% поддержки до 38%. Американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем.korrespondent.net
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