Комитет по аудиту поддержал президентские поправки об использовании госимущества

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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Комитет по аудиту Сейма в среду согласился с тем, что поправки к закону, разрешающие политическим партиям и торгово-промышленным палатам бесплатно пользоваться государственными и муниципальными помещениями, должны быть пересмотрены согласно поправкам президента Гитанаса Науседы.

Три члена комитета проголосовали за утверждение Закона о регулировании, использовании и распоряжении государственным и муниципальным имуществом, включая все президентские поправки, один, Наглис Путейкис, проголосовал против . За Закон о Торгово-промышленных палатах с поправками президента проголосовали все 4 члена комитета, присутствовавшие на заседании.

Член фракции «аграриев» Аудроне Янкувене, сняла свою кандидатуру из-за конфликта интересов.

«Моим последним местом работы была Каунасская торгово-промышленная палата», — сказала она.

Парламент примет окончательные поправки в четверг.

Если Сейм утвердит выводы Комитета, политические партии и Торгово-промышленные и ремесленные палаты, действующие в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе, с 1 октября не смогут бесплатно пользоваться государственными помещениями.

Срочные договора закончатся, как предусмотрено в этих соглашениях, а бессрочные с вступлением в силу закона, должны будут быть расторгнуты.

Палаты на правах пользования смогут пользоваться только тем имуществом, которое будет необходимо для выполнения функций, делегированных государством.

Председатель комитета по аудиту Ингрида Шимоните подчеркнула BNS, что такая же процедура применялась и до сих пор, предоставляя палатам помещения, на это не обращалось внимание, и им были предоставлены более просторные помещения.

«Теперь закон обязывает принять это во внимание», — сказала она.

Литовская торгово-промышленная и ремесленная палата выполняет несколько функций, делегированных государством, например, выдает сертификаты происхождения товаров, необходимых для экспорта в страны, не входящие в Европейский Союз; справки, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства;обеспечивает оценку компетентности в учреждениях профессионального образования.

Временный руководитель Ассоциации палаты Сигитас Гайлюнас, утверждает, что палата хорошо выполняет функции, делегированные государством, и их услуги высокого качества.

«Передача государственных функций и услуг негосударственному сектору снижает их стоимость и оплачивается конкретным получателем услуги, а не всеми налогоплательщиками», — считает С. Гайлюнас.

Он подчеркивает, что Государственное управление аудита также упомянуло об увеличении объема передачи таких услуг неправительственному сектору.

По данным BNS, Правительство предоставило Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палате почти 1,1 тысячи кв. метров помещений сроком на десять лет.

Шяуляйской палате муниципалитет предоставил помещение площадью 100 кв. метров, Тельшяйский филиал арендует помещение у Turto bankas, а Куршенский филиал находится в помещении, полученном от муниципалитета района.

Каунасская палата большую часть помещений снимает, а порядка 200 кв. метров были получены безвозмездно от государства. У них есть филиалы в Кедайняй и Йонаве, где они арендуют помещения, а в Мариямполе получили от муниципалитета на льготных условиях.

Клайпедская палата использует почти 150 кв. метров государственных помещений.

Каунасская и Клайпедская палаты отличаются тем, что до войны у них были свои помещения, которые до сих пор не возвращены.