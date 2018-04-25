Комитет правительства рассмотрит, когда ввести обязательное ношение масок

В связи с тем, что в мире и в Литве растет число случаев коронавируса, в понедельник Правительственный комитет по вопросам COVID-19 рассмотрит, когда и в каком объеме ввести обязательное ношение защитных масок.
«Мы рассматриваем, когда и в каком объеме следовало бы ввести ношение защитных масок, ведь мы видим, что в мире и в Литве заболеваемость растет», – сказал BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
«Целью является защитить здоровье людей и не подорвать экономику», – добавил он.
В понедельник Э. Янкявичюс откроет заседание комитета, поскольку премьер Саулюс Сквернялис находится в отпуске.
По словам министра юстиции, также будет обсуждаться и вопрос восстановления услуг учреждений здравоохранения.
«Повысим доступность услуг здравоохранения в самоуправлениях, ведь сегодня приоритет отдается удаленным услугам, удаленным консультациям, это этой рекомендации не останется», – сказал министр.
После заседания комитета в понедельник состоится пресс-конференция.
Ношение защитных масок в стране было обязательным в определенный период во время карантина, введенного этой весной в связи с угрозой коронавируса.
В данный момент носить маски лишь рекомендуется.