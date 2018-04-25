Комитет сейма Литвы призывает надавить на Латвию по торговле электроэнергией с РФ

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Комитет по европейским делам сейма Литвы призывает правительство повысить давление на Латвию в вопросе торговли электроэнергией с Россией. Депутаты подозревают, что таким образом на литовский рынок может поступать электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

Комитет предложил «Министерству иностранных дел в письменной форме информировать латвийское Министерство иностранных дел, отметив, что Латвия нарушила (…) трехстороннее соглашение 2018 года» о торговле электроэнергией с третьими странами.

Комитет также предлагает, чтобы переговоры о торговле электроэнергией у Министерства энергетики перенял МИД.

Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией сразу же, как только станция начала производить электроэнергию – 3 ноября, хотя соединяющие две страны линии электропередачи по-прежнему передают физические потоки электроэнергии. Вскоре после этого Латвия сообщила, что начала торговлю с Россией.

Согласно методике 2018 года, торговля электроэнергией через латвийско-российскую границу не осуществлялась.

Латвия утверждает, что после прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией со стороны Литвы начинает основываться на новой трехсторонней методике Латвии, Литвы и Эстонии о торговле с третьими странами.

В Литве эта методика вызвала большие дискуссии – ее одобрило Министерство энергетики, но не утвердила Государственный совет по регулированию энергетики, ее критикуют и победившие на выборах в сейм консерваторы.

Методика позволяет импортировать определенное количество электроэнергии из России, однако у этой электроэнергии должна будет быть гарантия происхождения, доказывающая, что она произведена белорусскими производителями.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что новая методика торговли Балтийских стран с Россией электроэнергией преградит доступ на рынок Балтийских стран коммерческому потоку электроэнергии из Беларуси. Он считает, что со стороны Литвы было наивным надеяться, на методику, которая бы не только не впускала белорусскую электроэнергию, но и не позволяла Латвии и Эстонии впускать российскую.

Консерваторы считают, что в предложенной министром методике нет достаточных предохранителей, чтобы обеспечить отказ от закупки электроэнергии с БелАЭС. Они выступают за более строгое регулирование потоков, и более надежную систему сертификатов.

Завершающий работу на посту главы Комитета по Европейским делам, социал-трудовик Гедиминас Киркилас сообщил BNS, что комитет в среду утвердил свою позицию единогласно.

Эта позиция, по его утверждению, позволит обратить внимание Брюсселя, а передача вопроса МИД позволит лучше координировать позицию.

Консерватор Дайнюс Крейвис утверждает, что Латвия может нарушать политическое обещание об отказе от закупки электроэнергии с БелАЭС, по его словам, об этом свидетельствуют потоки электроэнергии.

«Анализ потока электроэнергии после запуска БелАЭС показывает, что электроэнергию, которая через литовско-белорусскую смычку ЛЭП поступает в Литву, которая исключительно остается в Литве, Латвия успешно продает на нашем рынке. Таким образом, за счет денег литовских потребителей финансируется дальнейшее развитие БелАЭС и одновременно режим Александра Лукашенко», – сказал BNS Д. Крейвис.

Комитет сейма призывает Государственный совет по регулированию энергетики «представить предложения, как остановить большие потоки электроэнергии в Литву из Беларуси, чтобы произведенная на БелАЭС электроэнергия не попадала на литовский рынок, и за нее через Рижскую биржу не продолжали платить литовские потребители».

Позиция комитета носит рекомендательный характер, но направляет важный политический сигнал.