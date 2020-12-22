  • Началась подписка на 2021 год!
default image
И. Шимоните: идет поиск возможностей вывоза из Великобритании литовцев

Подробнее...
default image
Обсуждается организация авиарейсов, чтобы доставить граждан Литвы из Великобритании

Подробнее...
default image
В ЕС разрешили использовать COVID-вакцину от Pfizer

Подробнее...
default image
Будут опаздывать посылки в Великобританию – Почта Литвы

Подробнее...
default image
Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на $1 млрд

Подробнее...
вакцина
Комитет сейма одобрил нулевой НДС для вакцин и тестов

Подробнее...
default image
Лондон не будет продлевать переговоры с ЕС о Brexit на 2021 год

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с королем Бельгии меры по борьбе с коронавирусом

Подробнее...
default image
За сутки выявлено 1871 новых случаев коронавируса, 54 скончались

Подробнее...
default image
Г. Науседа о бюджете: предыдущее правительство скрыло некоторые вещи

Подробнее...
default image
Компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
В Дании ввели запрет на разведение норок

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы одобрил финансирование представителя Литвы в Конгрессе США

Подробнее...
default image
Умные технологии – лекарство от одиночества

Подробнее...
default image
Спецразрешения на прибытие в Литву будут выдавать министры

Подробнее...
default image
В ВОЗ объяснили ситуацию с "британским" COVID-19

Подробнее...
default image
В Израиле ужесточили правила въезда для иностранцев

Подробнее...
default image
Г. Науседа: местные власти готовы к вакцинации в отличии от центральной

Подробнее...
default image
М. Дубниковас: ситуация в Великобритании вызывает тревогу

Подробнее...
default image
В ЕС намерены запретить ввоз продуктов животного происхождения

Подробнее...
default image
В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества - снег

Подробнее...
default image
В Беларуси вступил в силу запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска

Подробнее...
default image
Соединенное Королевство трактуется, как затронутая вирусом страна – министр

Подробнее...
default image
На выходных полиция развернула и не пустила более 10 тысяч машин

Подробнее...
default image
Ряд стран ЕС вводит новые ограничения

Подробнее...
default image
Европа отгораживается от Британии - СМИ

Подробнее...
default image
В Литве меняется расписание поездов

Подробнее...
default image
Что известно о новом штамме коронавируса

Подробнее...
правительство
Кабмин Литвы рассмотрит предложения депутатов по бюджету 2021 года

Подробнее...
default image
Авиакомпании отозвали все рейсы между Литвой и Великобританией

Подробнее...
default image
Новый локдаун в Британии может затянуться на месяцы

Подробнее...
default image
И. Шимоните примет участие в заседании Балтийского совета министров

Подробнее...
default image
Европарламент утвердил бюджет-2021

Подробнее...
default image
И. Шимоните обсудила возможность провести саммит НАТО в Литве

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 2130 новых случаев коронавируса, 20 смертей

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы приостановил пассажирские рейсы из Соединенного Королевства

Подробнее...
default image
В список пораженных стран внесли Англию и Уэльс

Подробнее...
default image
Праздники в семейном кругу

Подробнее...
default image
Простой на предприятиях во время карантина

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Экономика

Комитет сейма одобрил нулевой НДС для вакцин и тестов

вакцина
www.pixabay.com

Комитет сейма по бюджету и финансам одобрил предложение с января следующего года не облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) вакцины и тесты. Нулевой тариф будет действовать два года, до конца 2022 года.

«Вакцину всё равно закупает государство и всем обеспечивает ее доступность бесплатно. (…) Частный сектор закупает тесты и затем оказывает услуги по тестированию. Цена теста будет ниже и цена за услугу будет ниже», — отметил глава комитета Миколас Маяускас. 

Не взимать НДС с вакцин и тестов предлагают правящие фракции. М. Маяускас зарегистрировал такую поправку к закону о налоге на добавленную стоимость. Он заявил BNS, что директива Евросоюза позволяет вводить такую налоговую льготу.

Сейчас вакцины облагаются 5% тарифом НДС, как и рецептурные лекарства, а тесты — только тогда, когда расходы на их покупку компенсируются из больничных касс. В других случаях применяется стандартный тариф НДС — 21%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.