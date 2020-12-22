Комитет сейма одобрил нулевой НДС для вакцин и тестов

Комитет сейма по бюджету и финансам одобрил предложение с января следующего года не облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) вакцины и тесты. Нулевой тариф будет действовать два года, до конца 2022 года.

«Вакцину всё равно закупает государство и всем обеспечивает ее доступность бесплатно. (…) Частный сектор закупает тесты и затем оказывает услуги по тестированию. Цена теста будет ниже и цена за услугу будет ниже», — отметил глава комитета Миколас Маяускас.

Не взимать НДС с вакцин и тестов предлагают правящие фракции. М. Маяускас зарегистрировал такую поправку к закону о налоге на добавленную стоимость. Он заявил BNS, что директива Евросоюза позволяет вводить такую налоговую льготу.

Сейчас вакцины облагаются 5% тарифом НДС, как и рецептурные лекарства, а тесты — только тогда, когда расходы на их покупку компенсируются из больничных касс. В других случаях применяется стандартный тариф НДС — 21%.