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Комитет сейма отложил решение о назначении послов

  • Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы в среду по инициативе оппозиции отложил принятие решение о назначении некоторых послов, сообщил член комитета, консерватор Аудронюс Ажубалис.

«Отложить просили представители консерваторов, мотивируя тем, что не хватило времени изучить кандидатуры», – сказал BNS парламентарий.

Кандидатуры послов в КИД рассматриваются в закрытом режиме.

По данным BNS, МИД думает назначить послом в НАТО вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, послом в России – дипломата Эйтвидаса Баярунаса, а послом в Чехии – канцлера МИД Лаймонаса Талат-Кялпшу.

После одобрения КИД кандидатуры представляются правительству, а окончательное решение принимает президент.

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