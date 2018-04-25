Комитет сейма предлагает президенту дать оценку поведению Банка Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Комитет по бюджету и финансам (КБФ) сейма Литвы, который провел расследование обстоятельств финансового кризиса 2009 года, предлагает президенту страны Гитанасу Науседе дать оценку поведению руководства Банка Литвы (БЛ, Центробанк), а Генпрокуратуре – решить, не нарушило ли оно закон, избегая сотрудничества с КБФ.

КБФ в четверг проголосует по вопросу об этих рекомендациях при утверждении окончательных выводов расследования. Выводы должны быть внесены в сейм до конца октября.

КБФ также предлагает Генпрокуратуре дать оценку решениям правительства в период 2009-2012 годов о заимствованиях и якобы причиненном в результате этого государству ущербе в размере 2,1 млрд евро. Прокуроров также просят провести расследование о роли коммерческих банков в возникновении кризиса, использования индекса Vilibor и осуществлявшемся ненадлежащим образом надзоре за коммерческими банками.

Правительству предлагается создать независимый от Центробанка орган надзора, который финансировался бы на взносы финансовых учреждений. Это должно улучшить защиту пользователей.

Также предлагается снизить зависимость финансовой системы страны от решений нескольких патронирующих банков, особенно если они из одной страны. Кроме того, правительству предлагается рассмотреть возможность создания коммерческого государственного банка.

Глава БЛ Витас Василяускас отклоняет претензии КФБ, называя обвинения личностными. В. Василяускас сообщил, что инициатор расследования обстоятельств кризиса, работающий сейчас в Европарламенте Стасис Якелюнас в 2016 году хотел устроиться на работу в БЛ, пользовался историей обанкротившегося банка Snoras.