Комитет сейма предложит изменить порядок назначения главы военной разведки

Назначивший в прошлом году полковника Элегиюса Паулавичюса главой военной разведки бывший министр обороны Р. Кароблис подтвердил журналистам, что в процессе назначения были и другие фамилии, но не назвал какие.

«Полковник Э. Паулавичюс назначен директором ВДОС в предусмотренном законом порядке. Шел процесс консультаций перед назначением и с президентом, и с премьер-министром, и с председателем комитета НБО. Я доволен, что этот офицер назначен именно директором ВДОС, и думаю, что повезло и ВДОС, и Минобру, и всем другим ведомствам», — сказал в среду журналистам Р. Кароблис.

СМИ и несколько источников BNS заявили, что Г. Науседа предлагал своих кандидатов на пост главы военной разведки. По закону, главу военной разведки назначает министр обороны.

Принимавший участие в заседании КНБО советник президента Дарюс Кулешюс заявил, что глава страны не оказывал давления на министра в выборе определенной кандидатуры, однако подтвердил, что президент неформально интересовался процессом.

«Мы оцениваем как определенную теорию заговора эти слухи, так как я ответственно могут подтвердить, что президент действовал законно, кандидат выбран именно тот, который был представлен министром обороны», — после заседания сказал Д. Кулешюс.

«По поводу кандидатуры все, кто отвечает за нацбезопасность, и президент, и премьер-министр, и председатель КНБО интересовались кандидатурами, и президент это делал неформально, так как это особо важное ведомство для нашей национальной безопасности. Этот процесс был таким, что в ходе него был выбран самый лучший кандидат», — заявил советник президента.

Д. Кулешюс также отметил, что глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис не принимал участия в процессе назначения главы ВДОС.

В конце января новости телеканала LNK сообщили, что обстоятельства назначения главы военной разведки могут быть одной из причин, по которым Р. Кароблис не назначен послом в Брюсселе или в Вашингтоне, так как у администрации президента мог быть свой кандидат — коллега главы ДГБ Д. Яунишкиса Саулюс Гузявичюс.

Ранее администрация президента на конкретные вопросы BNS о роли президента в назначении главы военной разведки не ответила, однако заверила, что «глава ВДОС был отобран с соблюдением требований действующих правовых актов и интересов нацбезопасности».

Р. Кароблис не комментирует «похолодание»

На вопрос, не преградила ли ему путь в дипломатии его позиция по вопросу главы ВДОС, Р. Кароблис отметил, что вернулся на дипломатическую службу, а работать будет там, где, по мнению руководства, будет нужен.

«Это прерогатива министра и президента, я готов выполнять работу, как было не раз за эти годы, где нужно по мнению руководства», — отметил Р. Кароблис.

Бывший премьер Саулюс Сквярнялис сказал журналистам, что не может отвечать «на вопросы о назначении послов», а давления в действиях президента не усмотрел. С. Сквярнялис также заявил, что высказывается за изменения в порядке назначения главы ВДОС.

Он отметил, что процедуры нуждаются в изменениях, нужно ясно определить, кто участвует, какие ведомства, с какими полномочиями. Он добавил, что КНБО не рассматривает кандидатуры послов.

Глава КНБО Л. Касчюнас отметил, что на комитете вопрос о назначении Р. Кароблиса послом не поднимался, ему лишь жаль, что тот не был назначен на этот пост, так как Р. Кароблис человек с весомым политическим и социальным капиталом, и он мог бы быть полезным Литве.

Президент Г. Науседа, комментируя возможности работать послами для бывших министров (Р. Кароблиса и Л. Линкявичюса) сказал, что им необходимо «политическое охлаждение» от должности министра.

Также ранее президент заявлял, что у него не было противоречий с Р. Кароблисом по поводу назначений на важные посты.