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Комитет сейма выступает за 20%-ный тариф налога на прибыль банков

Фото с сайта lrv.lt

Комитет по бюджету и финансам сейма Литвы поддержал предложение увеличить тариф налога на прибыль банков с 15% до 20%. Инициаторы в четверг предложили отказаться от налога на активы банков и вместо этого повысить тариф налога на прибыль до 22%.

За предусматривающую тариф 20% поправку к Закону о налоге на прибыль в пятнице проголосовало 6 членов комитета, против был один, воздержался только один. Теперь это предложение рассмотрит сейм.

Министр финансов Вилюс Шапока на заседании комитета сказал, что прибыль банков в этом году меньше не станет: «Не вижу причин, почему прибыль должна быть меньше, если говорить о нынешнем годе».

Позже он сказал BNS, что если сейм утвердит повышение налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет собираться дополнительно примерно 20 млн евро доходов.

Президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс после заседания еще не мог сказать BNS, как банки относятся к такому решению комитета и как оно на них скажется.

«Предложение появилось 20 часов назад и сразу было утверждено в комитете, поэтому банки не успели дать ему какую-либо оценку, ознакомиться с ним. Мы посчитаем и представим общественности свое видение. Члены комитета учли один интересный момент, что если будет принято повышение на 7%, то Литва выпадет из контекста конкурентоспособности других Балтийских стран, где налог на прибыль составляет 20%», – сказал он.

М. Залаторюс также подчеркнул, что он подозревает, что повышение тарифа налога на прибыль для одного сектора противоречит Конституции.

Ввести налог на активы банков предложила входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы, однако «аграрии» и социал-трудовики в четверг зарегистрировали в сейме поправки к Закону о налоге на прибыль, которыми с января 2020 года предложили дополнительный тариф 7% на прибыль, превышающую 2 млн евро.   

А законопроект о введении налога на активы банков комитет шестью голосами против трех постановил предложить сейму отклонить.

В. Шапока в четверг сказал, что вариант с  налогом на прибыль лучше предложения ввести налог на активы банков. По его словам, возможностей избежать налога на прибыль, в отличие от налога на оборот, будет меньше.

В прошлом году литовские банки заработали 334,5 млн евро неконсолидированной чистой прибыли.

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