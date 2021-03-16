Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca

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Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит 16 марта вопросы, связанные с препаратом компании AstraZeneca, применение которого приостановили несколько стран из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на брифинге в Женеве генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, решение о приостановке применения AstraZeneca представляет собой «рутинную практику», которая «показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль». «Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра, 16 марта», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.