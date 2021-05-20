Комитеты: премьер и президент Литвы должны договориться о представительстве на саммитах ЕС

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Комитеты по Иностранным и Европейским делам сейма Литвы в среду призвали президента и премьера самим договориться о том, кто должен представлять Литву на предстоящем саммите ЕС.

В этом решении члены комитетов призывают президента Гитанаса Науседу и Ингриду Шимоните «сплотить силы и к следующему июньскому заседанию Совета Руководителей Европы договориться о надлежащем представительстве Литвы при защите интересов Литвы в Совете Руководителей Европы с учетом вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета руководителей Европы».

За такое обращение проголосовали 14 депутатов, трое были «против», один воздержался.

По словам главы Комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене, на саммитах ЕС президенты представляют лишь две страны – Литву и Румынию, другие государства представлены главами правительств.

«Мы прекрасно понимаем, что по Конституции президент занимается вопросами внешней политики, а все прочие вопросы, связанные с внутренними темами входят в компетенцию правительства. Будь это борьба с пандемией, или обязательства по «зеленому» курсу – это ответственность правительства, как их реализовать», – сказала она журналистам в сейме.

Глава комитета обратила внимание на то, что накануне каждого саммита ЕС комитеты утверждают позицию Литвы.

«Можем ли мы обязать президента говорить те или иные вещи? Это основной вопрос, который вызывает неясности», – сказала депутат.

Вопрос о том, кто должен представлять Литву на саммитах ЕС начали поднимать консерваторы после победы на парламентских выборах.

Они рассматривают возможность принять закон, который будет предусматривать, что Литву в Европейском совете будет представлять не президент, а премьер-министр.

Инициаторы утверждают, что рассматриваемые на саммитах ЕС вопросы преимущественно связаны с компетенцией правительства. Также нет возможности обеспечить, чтобы, участвуя в саммитах ЕС, президент придерживался мандата, утвержденного сеймом и правительством, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики этой инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой президенту Дале Грибаускайте и никогда раньше не поднимали этот вопрос.

Президент Г. Науседа говорит, что намерен и впредь представлять Литву на всех саммитах.