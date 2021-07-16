Комитеты сейма Литвы предлагают в ЕС больше ограничивать права незаконных мигрантов

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Два комитета сейма Литвы призывают Министерство иностранных дел (МИД) подготовить предложения и инициировать на уровне Евросоюза дискуссию об ужесточении миграционной политики.

Такая инициатива выдвигается в связи с тем, что Литва столкнулась с рекордным наплывом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

«В совместном решении комитетов содержится установка предложить МИД сформулировать определенные правовые предложения на европейском уровне, чтобы действующие сейчас правила, конвенции (…) были бы более гибкими в реагировании на кризис с миграцией, особенно, когда в нем участвует, или его организует государство», – заявил после совместного заседания Комитата по иностранным делам и Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны (КНБО) председатель последнего Лауринас Касчюнас.

По его словам, нынешние положения международных документов слишком либеральны.

Л. Касчюнас отметил, что, прежде всего, следует сузить возможности для незаконных мигрантов обжаловать решения государственных органов. Он также считает, что следует ограничить свободу передвижения незаконных мигрантов.

Во вторник сейм Литвы принял изменения в Законе о правовом положении иностранцев, инициированные Министерством внутренних дел из-за кризиса с мигрантами. Поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и сделают невозможными соответствующие злоупотребления.

Эти поправки критикуют правозащитные организации как нарушающие права человека.

«Если мы не хотим, чтобы транзитный путь через Литву открылся, то важно и рост осознания государствами Запада, которые являются целью нелегальных мигрантов, того, что ограничение свободы передвижения является нормальной практиков сдерживания миграции», – сказал Л. Касчюнас.

Он сказал, что на заседании двух комитетов также предложил рассмотреть возможность для самоуправлений нанимать частные компании для охраны территорий, где поселены иностранцы, незаконно прибывавшие в Литву.

По словам главы КНБО, комитеты в своем решении акцентировали, что режиму Александра Лукашенко не удастся навязать Литве собственные правила игры.

«То, что сейчас делает Лукашенко, является испробованной Россией тактикой – принуждение к сотрудничеству. Иначе говоря, это желание изменить нашу самостоятельную внешнюю политику безопасности. Мы четко заявляем, что не склонимся, и этого не будет», – сказал парламентарий.

«Это его основная цель – через подобные проблемы создать ситуацию, когда он выйдет на диалог и навяжет нам правила игры. Этого точно не будет», – акцентировал председатель КНБО.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 1,7 тыс. мигрантов – в несколько десятков раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.