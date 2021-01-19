Комитеты сейма предлагают не пускать в Литву поддерживающих авторитарные режимы певцов

КК и КНБО обращают внимание на то, что для достижения своих геополитических целей и влияния Россия систематически использует различные проекты «мягкой силы», направленные на прославление советского прошлого, оправдание оккупации Литвы, аннексии Крыма и способствующие формированию близких государственной идеологии современной России исторического сознания и культурной идентичности, на приближение людей к культурному и информационному пространству Кремля.

«Есть выбор государства, создаем ли мы возможности для таких обслуживающих исполнителей приезжать сюда, в Литву, и извлекать для себя из этого еще и экономическую выгоду», — сказал председатель КНБО Лауринас Касчюнас.

«Главная задача наших больших соседей — удержать нас в этом культурно-информационном пространстве, вызвать ностальгические чувства», — сказал глава КК, консерватор Витаутас Юозапайтис.

Кроме того, комитеты призывают укреплять сотрудничество министерств и ведомств в этом контексте и совершенствовать дорожную карту представления проектов, финансируемых на средства Фонда поддержки культуры, предусмотрев экспертную оценку и выделяя субсидии учреждениям культуры, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Член КНБО Валдас Ракутис сказал, что российские исполнители уже более десяти лет используются для укрепления «мягкой силы» этого государства.

«16 февраля, 11 марта были традиционным временем концертов приезжавших из России групп. Очевидное совпадение дат. Дело в том, что против нас действует система. Система, охватывающая культуру, просвещение, оборону и др.», — сказал парламентарий.

Совместное заседание комитетов состоялось после того, как стало известно, что субсидии за несостоявшиеся или перенесенные мероприятия были выделена компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис уже предложил МВД внести гражданина России и Болгарии Филиппу Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.