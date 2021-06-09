Комментарии Ж. Павилёниса о статусе президента ослабляют позиции страны – президентура

«Статус президента определен в Конституции Литовской Республики. Попытки его исказить ослабляют международные позиции Литвы», — сказал в среду Ридас Ясюлёнис.

По его словам, Г. Науседа в своем годовом сообщении во вторник обратил внимание на то, что успех внешней политики Литвы напрямую зависит от зрелости демократии внутри страны, отметив, что «только чувствуя себя сильными и едиными внутри страны, мы получим больше внешнеполитических рычагов».

Решение о том, может ли Ж. Павилёнис продолжать возглавлять КИД, по мнению Г. Науседы, должен принять сейм.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, притворившись проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым. Запись разговора обнародована во вторник.

Одновременно эти пранкеры устраивали провокации против политиков Балтийских стран, Украины, Соединенного Королевства, Канады и других государств.

В обнародованной записи Ж. Павилёнис предложил мнимому собеседнику не обращать внимания на точку зрения Г. Науседы.

«Ты не обращай внимания, не обращай. Мы сейчас как бы правительство. Ингрида (Шимоните – BNS), мой премьер, думает, как я. Министр иностранных дел думает, как я, мы самая большая партия, у нас парламентская республика, а президент — символический. И все», — сказал политик.