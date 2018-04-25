Комментарий Посольства России на заявление МИД Литвы о причастности России к трагедии с МН17

Фото BFL/Томаса Урбялениса

С недоумением восприняли заявление МИД Литвы, приуроченное к шестой годовщине крушения рейса МН17 под Донецком.

В нем механически воспроизводятся бездоказательные, политически мотивированные обвинения Совместной следственной группы (ССГ) в причастности России к этой трагедии.

Напоминаем, что Российская Федерация в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении виновных к ответственности.

В рамках сотрудничества в техническом и уголовном расследовании российская сторона предоставляла обширный массив информации, опровергающей выводы официального следствия, которые, к сожалению, не были востребованы.

Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить обстоятельства произошедшего.