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Общество

Коммунальная реформа

Фото BFL

Жителям нередко приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда плата исправно вносится  в соответствующую организацию, но когда требуется устранить какие-то неполадки в многоквартирном доме, ответственного за конкретный участок работы найти  сложно.

Сейчас возможны три типа управления: жилтоварищество, договор о совместной деятельности или администрация. Администратора могут выбирать как жители, так и назначать муниципалитет.

Специалисты Министерства охраны окружающей среды и депутат Лаурас Стацявичюс предлагают менять управление многоквартирными домами, в которых живут около 60% жителей Литвы. Ожидается немало перемен, начиная с того, что жилтоварищество может быть только из членов одного дома, и заканчивая возможностью принятия решений при помощи электронных средств связи.

Сейчас жилтоварищества насчитывают много членов, сложно проводить собрания, владельцы не приходят на них. Также предлагается упразднить правление жилтоварищества и оставить только председателя, поскольку «правление действует только на бумаге». В новом проекте предлагается установить принцип управления — «один дом — одно жилтоварищество».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

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