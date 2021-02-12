Коммунальный коллапс

Столица Литвы утопает не только в снегу, но и в мусоре. Неочищенные дороги, тротуары, горы мусора возле контейнеров – таков зимний Вильнюс. Уборщики мусора сетуют, что машинам сложно подъехать не только из-за скользких дорог, но и из-за оставленных автомобилей возле контейнеров.
Специалисты по содержанию и уходу за территорией муниципалитета проверяют состояние тротуаров и дворов, фиксируя сотни нарушений. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии. По информации мэрии, работы проводились некачественно: в некоторых местах снег не посыпан песком, а в некоторых — не убирают вовсе, сообщили в муниципалитете.
Подрядчикам грозят значительные штрафы за участки, которые до сих пор не расчистили от снега или сделали это некачественно.
«В крайне неблагоприятных погодных условиях присмотр за пешеходными зонами затруднен, так как необходимо очистить и посыпать площадь почти в четыре миллиона квадратных метров. Когда снегопад закончился, работы проводились некачественно», – говорится в сообщении муниципалитета.
В Вильнюсе три компании заботятся о пешеходных дорожках и дворах. Особенно важно расчистить доступ к мусорным контейнерам.
По словам главного советника городской администрации Дайвы Микульскене, люди, работающие в рамках программы повышения занятости, будут задействованы в уборке пешеходных зон. В нынешнем году на эту программу запланировано около полумиллиона евро. Сянюнии планируют трудоустроить по этой программе 118 работников.
Информация «ЛК», vilnius.lt