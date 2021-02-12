Коммунальный коллапс

Фото vilnius.lt / Саулюса Жюры

Столица Литвы утопает не только в снегу, но и в мусоре. Неочищенные дороги, тротуары, горы мусора возле контейнеров – таков зимний Вильнюс. Уборщики мусора сетуют, что машинам сложно подъехать не только из-за скользких дорог, но и из-за оставленных автомобилей возле контейнеров.

Специалисты по содержанию и уходу за территорией муниципалитета проверяют состояние тротуаров и дворов, фиксируя сотни нарушений. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии. По информации мэрии, работы проводились некачественно: в некоторых местах снег не посыпан песком, а в некоторых — не убирают вовсе, сообщили в муниципалитете.