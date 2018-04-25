Компании Европы могут потерять 700 тыс. рабочих мест в случае Brexit без сделки

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

По данным Института экономических исследований Галле (IWH), компании континентальной Европы, занимающиеся экспортом через Ла-Манш, могут потерять более 700 тыс. рабочих мест в случае выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без двустороннего торгового соглашения. Об этом сообщает газета Financial Times.

С учетом компаний за пределами ЕС, которые экспортируют в Великобританию, согласно неопубликованному отчету IWH, в случае Brexit без сделки могут быть потеряны 1 млн рабочих мест.

В отчете говорится, что в результате Brexit без сделки больше всех пострадает Германия: крупнейшая экономика Европы может потерять более 176 тыс. рабочих мест. Франция может лишиться более 80 тыс. рабочих мест, Польша — 78 тыс., Италия — 72 тыс. За пределами ЕС больше всех пострадает Китай: прогнозируется потеря почти 91 тыс. рабочих мест. В самом Соединенном Королевстве сокращения составят почти 22 тыс. рабочих мест. При этом небольшие страны пострадают сильнее из-за масштабов своих рынков труда: Ирландия, по прогнозам, потеряет более 35 тыс. рабочих мест — почти 2% всего количества. Словакия, Чешская Республика, Бельгия и Мальта могут потерять от 0,5% до 3,4% рабочих мест.

Если Лондону и Брюсселю не удастся заключить сделку в нынешнем году, то в 2021-м будут установлены таможенные барьеры и введены тарифы в торговле между ЕС и Великобританией. При этом экспорт товаров и услуг союза на Британские острова снизится на 41%, указывается в исследовании. В 2019 году Соединенное Королевство импортировало из континентальной Европы различной продукции на 319 млрд евро — больше, чем из других стран мира вместе взятых, хотя ее доля в статье британского импорта снизилась с 17% до 15% после референдума 2016 года по Brexit.

По данным Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), 40% сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, потребляемых британскими домохозяйствами, импортируются из ЕС. Этот показатель упадет на 63% в случае Brexit без сделки. В соответствии с подобным сценарием, как считают эксперты LSE, некоторые продукты, включая йогурт, простоквашу, молочные спреды, молоко и сливки, вероятно, перестанут поступать в Великобританию из ЕС. При этом средняя цена на фирменные и специализированные пищевые продукты из ЕС поднимется в королевстве в среднем на 26,5%, сообщает ТАСС.

Исследование IWH, обновляющее первоначальный отчет по состоянию на февраль 2019 года, в данный момент проходит рецензирование и должно быть опубликовано в ближайшие недели.

Как сообщалось, Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца этого года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам ВТО, со всеми торговыми пошлинами и квотами.