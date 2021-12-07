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Компании приглашаются к участию в закупках НАТО для развития военной инфраструктуры в Пабраде

Фото kam.lt

Литовские компании приглашаются к участию в международном конкурсе Агентства закупок и помощи НАТО, связанном с развитием военной инфраструктуры в литовском Пабраде, сообщило во вторник министерство обороны. 

Предварительная стоимость проекта – около 99 млн евро. Проект финансируется за счет национальных ассигнований и средств НАТО. 

В целом в проекте — 13 объектов: казармы, пространства для обучения и отдыха, тренировок, складирования, технического ремонта,  а также дороги и инженерные сети военного городка. 

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Один объект будет развиваться в Шяуляй – здесь построят пассажирско-грузовой терминал аэропорта, проложат дороги и инженерные коммуникации. 

После реализации проекта, по сообщению министерства, полигон в Пабраде станет одним из самых современных в Балтийских странах и сможет принимать до 3 тыс. военных. 

Договор подряда планируется подписать в первом квартале 2022 года. Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года. 

  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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