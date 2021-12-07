Компании приглашаются к участию в закупках НАТО для развития военной инфраструктуры в Пабраде

Литовские компании приглашаются к участию в международном конкурсе Агентства закупок и помощи НАТО, связанном с развитием военной инфраструктуры в литовском Пабраде, сообщило во вторник министерство обороны.
Предварительная стоимость проекта – около 99 млн евро. Проект финансируется за счет национальных ассигнований и средств НАТО.
В целом в проекте — 13 объектов: казармы, пространства для обучения и отдыха, тренировок, складирования, технического ремонта, а также дороги и инженерные сети военного городка.
Один объект будет развиваться в Шяуляй – здесь построят пассажирско-грузовой терминал аэропорта, проложат дороги и инженерные коммуникации.
После реализации проекта, по сообщению министерства, полигон в Пабраде станет одним из самых современных в Балтийских странах и сможет принимать до 3 тыс. военных.
Договор подряда планируется подписать в первом квартале 2022 года. Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года.