Компании приглашаются к участию в закупках НАТО для развития военной инфраструктуры в Пабраде

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Литовские компании приглашаются к участию в международном конкурсе Агентства закупок и помощи НАТО, связанном с развитием военной инфраструктуры в литовском Пабраде, сообщило во вторник министерство обороны.

Предварительная стоимость проекта – около 99 млн евро. Проект финансируется за счет национальных ассигнований и средств НАТО.

В целом в проекте — 13 объектов: казармы, пространства для обучения и отдыха, тренировок, складирования, технического ремонта, а также дороги и инженерные сети военного городка.