Компания City Service должна выплатить Вильнюсу 10,3 млн евро

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Контролируемая концерном Icor компания City Service, которая осуществляла надзор за тепловым хозяйством детских садов и школ Вильнюса, должна заплатить городу 10,3 млн евро, постановил суд. Компания намерена обжаловать решение суда.

Генеральная прокуратура и муниципалитет хотели доказать нарушение общественного интереса – что City Service с 2002 года до 2012 года причинила городу урон на сумму более 20 млн евро.

Вильнюсский окружной суд 16 июля удовлетворил иск частично – City Service должна заплатить муниципалитету половину затребованной суммы.

Муниципалитет сообщил, что в течение 10 лет более 200 детских садов и школ Вильнюса платили за отопление не в соответствии с данными оборудованных в них счетчиков, а согласно определенным формулам, предусмотренным в договорах. Так образовалась разница, превышающая 20 млн евро.

City Service утверждает, что решение суда является необоснованным и что оно расходится с логикой. Компания City Service убеждена, что после того, как она с 2002 года сделала поставки тепла более эффективными, Вильнюс платил за отопление детсадов и школ намного меньше, чем раньше, и было «сэкономлено около 20 млн евро».