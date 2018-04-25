Компания Г. Жемялиса покупает операторов арен Siemens и Cido, а также Tiketa“

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Акционер и председатель правления группы авиауслуг Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис приобретает вильнюсскую арену Siemens и панявежскую Cido, а также компанию распространения билетов Tiketa.

Avia Solutions Group подтвердила BNS, что контролируемая Г. Жемялисом компания DG21, инвестирующая в проекты недвижимого имущества, подписала договор о приобретении владеющей ареной Siemens компании Universali arena и еще трех компаний этой группы.

«Сделка будет завершена после получения разрешения от Совета по конкуренции», – комментировала BNS компания DG21.

Больше информации пока не сообщается.

Один из акционеров Universali arena Арунас Мачюйтис сказал BNS, что сделка также включает и панявежскую арену Cido, компанию распространения билетов Tiketa и организатора мероприятий SEVEN Live.

«Я воздержусь от более детальных комментариев, думаю, что предоставлено достаточно информации. О причинах, о том, почему, как и когда мы просто не будем комментировать», – сказал А. Мачюйтис.

По его словам, сумма сделки не разглашается по соглашению сторон, договор купли-продажи будет подписан «через несколько дней».

Первым о сделке сообщил портал 15min.lt.