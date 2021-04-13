Компания Johnson & Johnson отправила в Европу первые партии COVID-вакцины

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Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson отправила первые партии вакцины против коронавируса в страны ЕC, Норвегию и Исландию. К концу июня ожидается поставка в количестве 55 млн доз препарата, пишет Reuters.

В третьем квартале компания поставит еще 120 млн доз. Всего в текущем году Johnson & Johnson планирует доставить порядка 200 млн доз COVID-препарата.

Для формирования иммунитета пациенту требуется только одна инъекция Johnson & Johnson.

Как сообщалось ранее, на заводе Johnson & Johnson испортили 15 млн доз вакцины. Сотрудники завода допустили ошибку при смешивании ингредиентов.

Добавим, полностью вакцинировались от коронавируса лишь 5% населения планеты. На данный момент прививки от коронавируса получило более 781 млн человек в 154 странах мира.