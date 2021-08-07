Компания Lietuvos gelezinkeliai учредит центр кибербезопасности

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Компания LTG Digital, входящая в группу госпредприятий Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) создает оперативный центр кибербезопасности.

Он будет обеспечивать средства IT-безопасности, заниматься превентивными мерами по защите деятельности железных дорог от кибератак, сообщила группа Lietuvos gelezinkeliai.

Глава компании LTG Digital Элиюс Чивилис заявил, что совсем недавно Литва не сильно привлекала преступников, однако сейчас участились попытки взлома информационных систем предприятий со стороны как иностранных, так и местных киберпреступников.