Компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Компания Moderna была вынуждена уничтожить партию вакцин от коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил советник президента США по вопросам разработки вакцины от COVID-19 Монсефа Слауи.

Исследователи выявили 400 тыс. забракованных доз. По словам Слауи, причиной стали проблемы с фильтрацией на поздней стадии производства — еще до того, как препарат был разлит по ампулам. Однако представители компании отметили, что это никак не скажется на выполнении плана, согласно которому запланировано производство 20 млн доз до конца месяца.

Последние этапы испытаний вакцины Moderna, в которых участвовало более 30 тыс. человек, показали эффективность от 94 проц до 100. Из всех добровольцев COVID-19 заразились лишь 196 человек, при этом 185 из них получили плацебо. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США уже одобрило вакцину.

Прививку советуют делать лицам старше 18 лет.