Компания Pigu намерена открыть в странах Балтии несколько крупных магазинов

Компания электронной торговли Pigu, открывшая в Литве самый крупный магазин этой сети, объявила о планах в ближайшее время открыть 3-4 подобных магазина в странах Балтии и Финляндии.
В четверг Pigu открыла в Вильнюсе крупнейший физический магазин площадью около 7 тыс. кв. м., торговая площадь — 1 тыс. кв. м. Инвестиции составили 2 млн евро.
Глава компании Дайнюс Люлис заявил, что такие магазины планируется открыть в других крупных городах Литвы и других стран Балтии, а также в столице Финляндии Хельсинки.
Он отметил, что новый магазин приблизительно в три раза крупнее других магазинов компании. Планируется, что здесь в день будут выдавать 2-3 тыс. товаров, а в рождественский период — до 10 тыс.
После слияния с эстонской компанией Hobby Hall Group в группу входят интернет-магазины Pigu.lt в Литве, Kaup24.ee и Hansapost.ee в Эстонии, 220.lv и Xnet.lv в Латвии, а также Hobbyhall.fi в Финляндии.