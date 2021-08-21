Компания Pigu намерена открыть в странах Балтии несколько крупных магазинов

Компания электронной торговли Pigu, открывшая в Литве самый крупный магазин этой сети, объявила о планах в ближайшее время открыть 3-4 подобных магазина в странах Балтии и Финляндии.

В четверг Pigu открыла в Вильнюсе крупнейший физический магазин площадью около 7 тыс. кв. м., торговая площадь — 1 тыс. кв. м. Инвестиции составили 2 млн евро.

Глава компании Дайнюс Люлис заявил, что такие магазины планируется открыть в других крупных городах Литвы и других стран Балтии, а также в столице Финляндии Хельсинки.