Компания по аренде автомобилей Transporent получил заказ Lietuvos pastas на 7,8 млн евро

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Компания по аренде автомобилей Transporent получила заказ государственной почтовой компании Литвы Lietuvos pastas на сумму 7,755 млн евро – она на шесть лет сдала почтовой компании в аренду 440 новых автомобилей для сельских почтальонов, показывают данные портала cvpp.lt.

По словам руководителя Департамента корпоративных дел Lietuvos pastas Вайды Будрене, мобильные почтальоны получат автомобили в феврале следующего года.

«440 совершенно новых автомобилей, о которых сейчас подписан договор, будут предоставлены всем мобильным почтальонам в феврале 2020 года», – сказала В. Будрене BNS.

В начале этого года компания Lietuvos pastas объявила, что в результате нескольких конкурсов возьмет в аренду для сельских почтальонов 640 автомобилей. Глава компании Аста Сунгайлене тогда сказала, что для предприятия этой первый такой конкурс на аренду автомобилей.

Первую часть – 200 подержанных автомобилей компания взяла в аренду в начале этого года. Из них 88 были предоставлены почтальоном в июне, остальные будут предоставлены в октябре.

BNS