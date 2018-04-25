Компания Vilniaus baldai дострила новый завод, но его открытие откладывает

Один из крупнейших в Литве производителей мебели — компания Vilniaus baldai, которой пришлось сократить объёмы производства из-за коронавируса, практически завершила строительство нового завода стоимостью 50 млн евро в деревне Гуопстай Тракайского района, однако его открытие пришлось отложить.

«Весь проект нового завода уже вышел на завершающий этап — мы закончили строительные работы, наполовину выполнили работы по монтажу оборудования. И всё же мы видим, что работы из-за карантина могут затянуться в связи с доставкой оборудования и работой специалистов из-за рубежа. В силу этих причин мы вынуждены немного перенести открытие завода», — сказал для пресс-релиза глава Vilniaus baldai Йонас Крутинис.

Строительство завода финансировали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и латвийский банк Citadele в Литве, которые предоставили кредит на сумму 37,8 млн евро. Строила завод вильнюсская строительная компания Conresta.

Vilniaus baldai с 20 марта пришлось временно сократить объёмы производства, так магазины шведского концерна по производству и торговле мебелью Ikea закрыты из-за коронавируса, а у предприятия есть достаточные запасы. Компания планирует возобновить производство, когда эапасы сократятся до установленного Ikea минимума.

Почти всю продукция Vilniaus baldai продаёт концерну Ikea.

Компания Vilniaus baldai за шесть месяцев финансового года (сентябрь — февраль) получила 2,34 млн евро чистой прибыли — в 4,1 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Продажи компании составили 40,4 млн евро – на 8,2% больше.