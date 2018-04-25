Компания Vilniaus baldai дострила новый завод, но его открытие откладывает

default image
В Белом доме станут проверять всех на коронавирус

Подробнее...
default image
Коронавирус увеличит количество разводов, предупреждают психологи

Подробнее...
default image
ЕС отменил пошлины на импорт медоборудования

Подробнее...
default image
В Литве военная полиция приступила к патрулированию улиц городов

Подробнее...
default image
Помощь добровольцев сеньорам Вильнюса: от еды и лекарств до эмоциональной поддержки

Подробнее...
default image
ЕС усиливает борьбу с фейками о COVID-19

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: получена еще одна партия средств защиты для врачей из Китая

Подробнее...
default image
Полиция получила 133 сообщения о нарушении карантина, 26 человек оштрафованы

Подробнее...
default image
Devold за 5 месяцев сможет произвести 100 тыс. костюмов для медиков

Подробнее...
default image
НАТО будет координировать борьбу с коронавирусом

Подробнее...
default image
COVID в Украине заразились больше тысячи человек

Подробнее...
default image
Google начал собирать информацию о соблюдении карантина

Подробнее...
default image
Библиотеки изготовили более 3 тысяч защитных масок для медиков

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 771, Латвия – 509, Эстония – 1018

Подробнее...
default image
Подтвержден десятый случай смерти от коронавируса

Подробнее...
default image
В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

Подробнее...
default image
Sol Baltics в Литве увольняет 50 работников

Подробнее...
default image
Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью

Подробнее...
default image
Премьер Чехии назвал срок возвращения к нормальной жизни

Подробнее...
default image
В Вильнюсе будут дезинфицировать подъезды домов, в которых у жителей диагностируют коронавирус

Подробнее...
default image
Мировая экономика вошла в период спада - глава МВФ

Подробнее...
default image
Минздрав Польши: В стране 3149 человек зараженных коронавирусом, летальных случаев – 59

Подробнее...
default image
Внутренние границы ЕС остаются закрытыми

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены еще 75 случаев коронавируса, всего - 771

Подробнее...
default image
В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
РФ приостановит все авиарейсы для возвращения россиян с субботы

Подробнее...
default image
Пациенты Шешкинской поликлиники будут перенаправлены в Центро поликлинику

Подробнее...
default image
В Перу по новым правилам карантина мужчины и женщины смогут выходить из дома в разные дни недели

Подробнее...
default image
Женщины Малайзии возмущены: их призвали не ругать мужей и краситься

Подробнее...
default image
На границе Литвы с Латвией вновь километровые очереди

Подробнее...
default image
Коронавирус молодеет

Подробнее...
default image
ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, на простой - около 1 тыс. человек

Подробнее...
default image
Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

Подробнее...
default image
А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Подробнее...
default image
Совбез ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд на программы борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Глава Oro navigacija: второй квартал будет худшим в истории

Подробнее...
default image
А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Подробнее...
Бизнес,Новости

Компания Vilniaus baldai дострила новый завод, но его открытие откладывает

Nuotrauka AB «Vilniaus baldai»/ facebook.com

Один из крупнейших в Литве производителей мебели — компания Vilniaus baldai, которой пришлось сократить объёмы производства из-за коронавируса, практически завершила строительство нового завода стоимостью 50 млн евро в деревне Гуопстай Тракайского района, однако его открытие пришлось отложить.

«Весь проект нового завода уже вышел на завершающий этап — мы закончили строительные работы, наполовину выполнили работы по монтажу оборудования. И всё же мы видим, что работы из-за карантина могут затянуться в связи с доставкой оборудования и работой специалистов из-за рубежа. В силу этих причин мы вынуждены немного перенести открытие завода», — сказал для пресс-релиза глава Vilniaus baldai Йонас Крутинис.

Строительство завода финансировали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и латвийский банк Citadele в Литве, которые предоставили кредит на сумму 37,8 млн евро. Строила завод вильнюсская строительная компания Conresta.

Vilniaus baldai с 20 марта пришлось временно сократить объёмы производства, так магазины шведского концерна по производству и торговле мебелью Ikea закрыты из-за коронавируса, а у предприятия есть достаточные запасы. Компания планирует возобновить производство, когда эапасы сократятся до установленного Ikea минимума.

Почти всю продукция Vilniaus baldai продаёт концерну Ikea.

Компания Vilniaus baldai за шесть месяцев финансового года (сентябрь — февраль) получила 2,34 млн евро чистой прибыли — в 4,1 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Продажи компании составили 40,4 млн евро – на 8,2% больше. 

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600