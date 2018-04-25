Компания VLG готова принимать и ремонтировать более крупные суда, чем до сих пор

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Контролируемая эстонским концерном BLRT Grupp клайпедская судоремонтная компания Vakaru laivu gamykla (VLG) уже готова принимать и ремонтировать суда типа Panamax, Postpanamax и Aframax.

Для этого предназначен первый плавучий док, который является самым большим в странах Балтии, его подъемная сила составляет 33 тыс. тонн.

Док установлен на свое постоянное место, а первое судно на ремонт он примет в ближайшее время, когда будут закончены все подготовительные работы, сообщила VLG.

По словам руководителя VLG Арнолдаса Шилейки, после завершения первого этапа проекта развития инфраструктуры залива Малку судоремонтные мощности VLG возрастут в несколько раз.

«Деятельность группы предприятий VLG выйдет на совершенно новый уровень, что позволит равноценно конкурировать с крупнейшими западноевропейскими судоремонтными предприятиями (…) Мы планируем, что наши судоремонтные мощности возрастут в несколько раз, будут расти объемы производства, будет создано до нескольких сотен новых рабочих мест, а прибывающие суда будут гененировать дополнительные налоги государству», — сказал для пресс-релиза А. Шилейка.

По данным Реестрового центра, консолидированные доходы группы VLG от продаж в 2018 году были 95,26 млн евро — на 9% больше, чем в 2017 году, а чистая прибыль – 7,12 млн евро (на 5,4 % больше).