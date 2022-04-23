Компания высоких технологий из Беларуси пыталась перевести санкционированные средства

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Белорусская компания высоких технологий Izovac Photonics, пришедшая в Литву полгода назад с помощью агентства поощрения инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje, пыталась перевести с началом войны России в Украине 1,2 млн. евро включенного в санкционный список российского госконцерна «Ростэк».

Средства белорусской компании были арестованы Службой расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) в связи с санкциями, наложенными на концерн «Ростэк» и его гендиректора Сергея Чемезова, сообщила литовская национальная теле-радиовещательная компания LRT. По словам представителя группы компаний, работающих не только в Беларуси, но и в России, на Тайване, в Вильнюсе, до начала войны в Украине основные клиенты компании находились в России.

Белорус Виталий Хомич, директор Izovac Photonics, заявил, что компания обсуждала развитие бизнеса в Европейском Союзе до фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

«Мы давно обсуждали развитие группы и учреждение компании в ЕС, рассматривали несколько юрисдикций и выбрали Литву», — сказал руководитель литовского подразделения Izovac Photonics.

На волне массовых протестов в Беларуси против избрания Лукашенко литовское Министерство экономики и инноваций пригласило квалифицированных специалистов и бизнес страны обосноваться в Литве.

По данным Invest Lithuania, с тех пор в Литву из Беларуси переехали 44 компании.

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